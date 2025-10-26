Cérnával átszúrt fekete-fehér tájkép, fura pózba merevedett haltestű ember, egy alig kivehető női alak számtalanszor megörökítve. A napokban Szentesen megnyitott Alföldi Fotószalon mindhárom fődíjas alkotónak, A Fehér Verának, Éles Balázsnak és Gálos Lászlónak egy-egy háromképes kollekciójáról gondolta azt a zsűri, hogy a legjobbak közül is a legkiemelkedőbbek. Az alkotók meséltek a Visszhangnak.
Napsütötte táj, boldog emberek, bájos kis állatok, egy színes virág. Az átlagembernek ilyesmi jut eszébe, ha azt próbálja megfogalmazni, mitől szép számára egy kép. A művészek teljesen másképp látják a világot, egy részletet, egy fényt keresnek, egy témát, ami megfogja őket. Ugyanígy van ezzel lapunk képszerkesztője, Gálos László fotóművész. Portrét nem szeret készíteni, a test viszont érdekli, mert azzal nehezebb hazudni. Egy gyógyíthatatlan ízületi betegséggel küzdő, egyelőre tünetmentes fiatal nő életét örökíti meg hatodik éve. A modell, György Erika legyűrte a félénkségét a cél érdekében. Az alkotó egy három képből álló kollekciójával különdíjat kapott a napokban az Alföldi Fotószalonon.