A csúnya is szép, ha igaz

Napsütötte táj, boldog emberek, bájos kis állatok, egy színes virág. Az átlagembernek ilyesmi jut eszébe, ha azt próbálja megfogalmazni, mitől szép számára egy kép. A művészek teljesen másképp látják a világot, egy részletet, egy fényt keresnek, egy témát, ami megfogja őket. Ugyanígy van ezzel lapunk képszerkesztője, Gálos László fotóművész. Portrét nem szeret készíteni, a test viszont érdekli, mert azzal nehezebb hazudni. Egy gyógyíthatatlan ízületi betegséggel küzdő, egyelőre tünetmentes fiatal nő életét örökíti meg hatodik éve. A modell, György Erika legyűrte a félénkségét a cél érdekében. Az alkotó egy három képből álló kollekciójával különdíjat kapott a napokban az Alföldi Fotószalonon.