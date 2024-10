- A csúnya is szép, ha igaz

– Elsősorban a Laci iránti szimpátia miatt vágtam bele, illetve, hogy azt gondoltam, a projekt segíteni fog nekem a helyzet feldolgozásában. Írtam neki, hogy tetoválásom ugyan nincs, de nagyon érdekelne a dolog. Kissé furcsa volt a kamera másik oldalára állni, ráadásul szerintem nem is vagyok jó modell, nehezen lazulok bele a munkába.

Erika maga is fényképezett, a művészt a Fotófaluból – erről a nyári alkotótáborról a Visszhang 2024. augusztus 10-i számában írtunk – ismerte, idézi fel Erika. Akkoriban diagnosztizálták nála a betegséget, amikor László tetovált embereket keresett modellnek.

A modell, György Erika jelenleg Ausztriában él, gyógyszerész. Hegedült, zenekarban játszott, a muzsikálás volt az első, amelyet a rheumatoid arthritis következtében abba kellett hagynia. Ez egy autoimmun betegség, izületi gyulladással, fájdalommal jár. A közös munka 2018 óta tart, eddig közel 80 kép készült Erikáról. Minden évben négyszer fotóznak, évszakonként. Személyesen találkoznak, vagy távfotózást csinálnak. Utóbbi sokféleképpen történhet: internetes kapcsolat során László a képernyőt fotózza, vagy megkéri Erikát, hogy képet, videót készítsen saját magáról, és a művész ezeket a felvételeket örökíti meg, de előfordul az is, hogy az Erika által készített képekből áll össze montázs.

– Egyáltalán nem csinálok dokumentumfotókat, most sem az volt a cél, hanem az, hogy dokumentumszerűen használjam a kollódiumot. (Az ambrotípia egy 19. századi, üveglemezre készülő fotográfiai eljárás – a szerk.) Ezzel talán többet tudok elmondani, mint egy szimpla dokumentumfotóval. Akkor még csak 3 éve kollodizáltam, technikai és műfaji kihívást láttam benne. Illetve megtisztelőnek is éreztem – meséli a Visszhangnak Gálos László fotóművész. A hétköznapok során lapunk képszerkesztőjeként dolgozik, a fotográfia világában hazai és külföldi kiállításokról ismert a neve. Alkotásait megszámlálhatatlan díjjal jutalmazták, legutóbb a napokban nyílt szentesi Alföldi Fotószalonon. A György Erika 6., György Erika 46., György Erika 57. című, három képből álló kollekcióért a Magyar Fotóművészek Szövetségének különdíját kapta.

A 2010-es években ismét a közönség elé álló Révész Sándor a Rock and roll közlegények címet adta egyik programjának, amelyben fiatal zenészekkel, gitárokra hangolva adta elő népszerű dalait. Pályáját összegezve szerény, de karakteres helyet jelölt ki magának a popzene világában. Arcélét sosem kozmetikázta túl, nem keményítette közéleti, politikai vonásokkal. Nem szorult rá. Így is egy nemzedék rajongott érte. A hangjáért, külsejéért, varázslatos színpadi lobogásáért. Mindezt néhány éve a mai zenerajongóknak is fel tudta mutatni a Piramis-évek koncertjein. Az új lendületnek egy váratlan stroke vetett egy időre véget. A rehabilitáció nehéz időszakában a magyar rockzene csillaga egy önéletrajzi könyvvel lepte meg olvasóit, amely Ezt én választottam címmel néhány hónapja jelent meg a Helikon Kiadó gondozásában.