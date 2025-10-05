Milliárdok az állami propagandára - Vajna miatt költenek az Eximbankra?

Bár korábban ennek az ellenkezőjét ígérték, mégis megemelik Rogán Antal minisztériumának költségvetését. A Miniszterelnöki Kabinetiroda az év még hátralévő néhány napjára 1,8 milliárd forintot kap, hogy a kormányzati kommunikációs feladatait még jobban elláthassa, de 1,2 milliárddal megemelik a tárcánál a konzultációk címén elszámolható összeget is. Ez a Magyar Közlöny december 23-ai számában olvasható, s kiderül az is, hogyan osztotta el a kabinet azt a csaknem 70 milliárd forintot, amit az idei költségvetésben keletkezett megtakarításokból csoportosítottak át. Rogán októberben létrehozott tárcája az eredeti ígéretek szerint idén 2,3 milliárdból gazdálkodott volna - az összeget a Miniszterelnökségtől szervezeték át -, ebből egymilliárdot költöttek volna kormányzati kommunikációra és másik egymilliárdot konzultációkra, ezt az összeget fejelte most meg a kormány. Az Eximbank feltőkésítésére 20 milliárdot szánnak, ennek kapcsán az MSZP-s Tóth Bertalan felháborítónak tartja, hogy például nem a kórházak adósságát rendezik a megtakarításból. Pártja nevében megkérdezi majd, nem Andy Vajna TV2-s vásárlása miatt volt-e szükség a bank feltőkésítésére.