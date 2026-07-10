Magyar szemmel a Camp Nouban

Az ember még Barcelonában élve sem juthat el minden Barca-meccsre. Most itt ülök a világ egyik legjobb csapatának Almeria elleni találkozóján, az impozáns stadion sajtóvitrinjében. Mellettem nem spanyol - közelebbről: nem is katalán - kolléga ül, hanem német, aki mellesleg 5-0-át tippel.