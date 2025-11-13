Azt állítják, a felcsúti központú R-Kord Kft. összesen kétmilliárd forinttal tartozik a GSM-R vasúti optikai hálózatfejlesztési beruházásban elvégzett munkájukért.
Miután kiderült, hogy a csőd szélére kerültek a V-Híd alvállalkozói.
A Közbeszerzési Hatóság elnöke szerint a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt. nem jelentette be időben az alvállalkozóit.
Kínosan ügyel a főváros közbeszerzési cége arra, hogy kihasználja a versenyeztetés nélkül elkölthető keretét. Örülhet ennek a kormányfő ügyvédje is.
Eddig mintegy 300 milliárd forintot költött a kormány a magyar határszakaszokon a menekültek elleni védekezésre, a konkrét munkát végző kis cégek mégsem jutnak hozzá néhány millió forintos munkadíjukhoz - írja a RomNet.