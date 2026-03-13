Hibázott az amerikai légierő Kunduzban

John Campbell tábornok, az afganisztáni amerikai erők parancsnoka elismerte, hogy hibázott az amerikai légierő, amikor a kunduzi kórházat célba vette. A tábornok a washingtoni szenátus fegyveres erők bizottsága előtt közölte, hogy amerikai döntés volt a légicsapás. Az afganisztáni főparancsnok három nappal az incidens után tanúskodott a szenátusban.