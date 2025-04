Exek párbaja Manchesterben

A Premier League-ben is a párizsi terror támadásaira emlékeznek, minden bajnoki előtt felharsan a francia himnusz. Nagyon szoros az élmezőny a bajnokságban. A jobb gólarányával az élen álló Manchester City és a negyedik helyezett Manchester United között mindössze két pont a különbség, így a 13. forduló akár teljesen felboríthatja az állást. Igaz, a papírforma azért azt sejteti, hogy nagy változás most nem lesz, mégha a Manchester Citynek nem is lesz könnyű dolga a Liverpoollal szemben.