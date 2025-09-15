A bíró a vádlott kóros elmeállapotára hivatkozva felmentette P. Gabriella Alettát az emberölés bűntettének a vádja alól, egyúttal elrendelte a nő kényszergyógykezelését.
A szörnyű bűntett pénteki bírósági tárgyalásán elhangzott, hogy a vádlott szerint száz ember megölése vezet a megüdvözüléshez.
A rendőrök még aznap éjszaka elfogták.
A férfi már korábban is ült börtönben közeli hozzátartozója sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt.
Még a rendőrök kiérkezésekor is azt ismételgette, hogy "megérdemelte". Az ítélet szerint leghamarabb 25 év múlva léphetne ki a fegyház kapuján.
Halmazati büntetésként 17 év fegyházra ítélte a Kaposvári Törvényszék azt a 41 éves mernyei férfit, aki tavaly április elsején egy családi veszekedés során brutálisan meggyilkolta az édesanyját.
Anyagyilkos ellen emeltek vádat Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a hatvanéves férfi különös kegyetlenséggel ölte meg nyolcvanéves anyját 2017 júliusában - közölte a vádhatóság az MTI-vel hétfőn.
Lezárult a vizsgálat az abonyi anyagyilkos ügyében. A nyomozati iratok szerint Sz. Éva olyan brutális módon végzett 57 éves édesanyjával, Rozáliával, hogy az még a sokat tapasztalt zsarukat is megdöbbentette - számol be a Blikk.