Borzalom! Három órán át ütötte anyját Éva

Lezárult a vizsgálat az abonyi anyagyilkos ügyében. A nyomozati iratok szerint Sz. Éva olyan brutális módon végzett 57 éves édesanyjával, Rozá­liával, hogy az még a sokat tapasztalt zsarukat is megdöbbentette - számol be a Blikk.