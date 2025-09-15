Felmentették a nőt, aki megfojtotta a nevelőanyját a II. kerületi Bimbó úton

felmentés;II. kerület;kényszergyógykezelés;anyagyilkos;anyagyilkosság;kóros elmeállapot;

2025-09-15 15:34:00 CEST

A bíró a vádlott kóros elmeállapotára hivatkozva felmentette P. Gabriella Alettát az emberölés bűntettének a vádja alól, egyúttal elrendelte a nő kényszergyógykezelését.

„Nagyon sajnálom, amit tettem, csak nem voltam jól elmeügyileg” – ezt mondta az utolsó szó jogán az a 34 éves, kétgyermekes asszony, aki két és fél évvel ezelőtt megfojtotta a nyugdíjas nevelőanyját Budapesten, egy Bimbó úti társasházban. A 24.hu beszámolója szerint a vádlottat, P. Gabriella Alettát kóros elmeállapota miatt felmentették.

Tavaly májusban írtuk meg, hogy az orvosszakértő szerint kóros elmeállapotú, ezért nem büntethető az a nő, aki 2023 tavaszán megfojtotta 75 éves nevelőanyját a II. kerületben. A holtest felfedezése után a rendőrök gyanúja szinte azonnal 32 éves nevelt lányára terelődött, akit gyorsan elfogtak.

Kihallgatásán azt mondta, azért érkezett a lakásba, hogy megölje az édesanyját, mivel nagyon mérges lett rá. Tette előtt pedig annyit mondott, „rám nézett és szemmel vert és azonnal éreztem az ideget”. Kislánya a szomszéd szobában volt az emberölés ideje alatt.

Később megpróbálta eltüntetni a bizonyítékokat, az elkövetéskor viselt ruháit elégette, majd kidobta az ablakon, de fennakadt egy fán. A Fővárosi Főügyészség a bűncselekmény elhárítására idős kora miatt korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt nyújtott be a nővel szemben vádiratot, amiért alapesetben akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható lenne. A lap tudósítása szerint

Vida Gergő bíró azonban a nő kóros elmeállapotára hivatkozva felmentette P. Gabriella Alettát az emberölés bűntettének a vádja alól, egyúttal elrendelte a nő kényszergyógykezelését.

Kiemelte, hogy P. Gabriella kezdetben beismerte a bűnösségét, aztán már hullámzó volt a vallomása, és azt mondta a nyomozati szakban, hogy az anyja támadt rá, és ő csak védekezett. Az ítéletet az ügyész, az elkövető és annak védője is tudomásul vette, így az jogerős.

A korábban szobalányként dolgozó P. Gabriella Alettát vezetőszáron és bilincsben hozták az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetből (IMEI) a Pesti Központi Kerületi Bíróságra a büntetés-végrehajtás őrei. A vádirat szerint a nőnek nem volt munkahelye, folyamatos anyagi gondokkal küzdött, ezért rendszeresen kért pénzt a 75 éves nevelőanyjától. Többször is előfordult korábban, hogy kevesellte a tőle kapott összeget, ezért azzal fenyegetőzött, hogy megöli őt vagy öngyilkos lesz.