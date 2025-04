„Öröm nézni a lányokat”

A győri Audi Hungária nemcsak az autóiparra fektet nagy hangsúlyt. A város fejlesztéséből is kiveszi a részét, emellett a pedig a sportot is támogatja a vállalat. A Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata sikert-sikerre halmoz, egymás után kétszer is megnyerte a Bajnokok Ligáját. Az Audi segítségével épült új stadion az egyesületnek, amely a magyar-horvát közös rendezésű női kézilabda Európa-bajnokságnak is helyszínéül szolgált. Lapunk az Audi és a kézilabda kapcsolatáról beszélgetett Thomas Faustmannal, az Audi Hungária ügyvezető igazgatójával.