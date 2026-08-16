Televíziók, számítógépek, mosógépek mellett autószalon nyílt a budapesti Pólus Centerben. Az autóvásárlási szokások átalakulása nyomán indítja el ezt a kísérletet a Media Markt áruház, valamint a Schiller Autó. Egy autószalonnak sokat kell módosítania a hozzáállásán, ha nem szeretne eltűnni az online vásárlási szokások következtében. Olyan ügyfélélményre kell törekedni, ami bővebb egy egyszerű végigkattingatásánál – mondta Schiller Márk, a Schiller Autó marketingigazgatója az első, a műszaki áruház eladóterében kialakított miniszalon megnyitóján.
A tisztességtelen szerződési feltétételek miatt rendkívüli fogyasztóvédelmi vizsgálatot rendeltek el az új gépjárműveket értékesítő autókereskedőknél.
A kirakatban már most egy-egy százmillió forintos Ferrari, Bentley és Aston Martin pihen. Exportra biztosan lesz érdeklődés.
Messziről lehetett látni a fekete füstöt.
Véget ért a 2008 óta tartó recesszió, amelyben az autókereskedők hatvan százaléka ment tönkre, az utóbbi 14 hónapban újra és folyamatosan emelkednek az újautó eladások.