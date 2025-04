Kitört az Azahriah-őrület, hosszú sorban álltak a rajongók Budapest belvárosában

A nagy érdeklődésre való tekintettel most már a második koncertre, 2024 májusára árulják a jegyeket. Nagyobb roham indult, mint az első Aréna-koncert jegyeiért, akár az elsőnél, most is lefagyott az online jegyértékesítés.