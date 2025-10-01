Négy nappal hetvenkilencedik születésnapját követően, vasárnap elhunyt Pethő Zsolt Balázs Béla-díjas zeneszerző, tudatta a művész családja az MTI-vel.
Bokor Péter Balázs Béla-díjas, érdemes és kiváló művész volt, s az Akadémiai Újságírói Díjjal is kitüntették, de a szívéhez tán legközelebb mégis a 2005-ben kapott életmű díj állt, hisz az a szakma tiszteletét és elismerését fejezte ki.
Filmszextétika címmel írt könyvet Kelecsényi László Balázs Béla-díjas filmtörténész. A mozivásznon megmutatott szex témájához mintegy kétszáz filmet tekint át a kötetben, köztük felidézi a leghíresebb művészeti alkotásokat és botrányfilmeket is. Erről a témáról eddig nemigen írtak magyar nyelven, a maga módján úttörőnek számító könyvének keletkezéséről kérdeztük a szerzőt.
Életének 69. évében, hosszú betegség után szerdán Budapesten elhunyt Kerekes Gábor Balázs Béla-díjas fotográfus, érdemes művész.
Mint azt már lapunk korábban megírta M. Tóth Géza Balázs Béla-díjas animációs filmrendező, producer kinevezését javasolja a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektorának Balog Zoltán miniszter.