Búcsú Bokor Pétertől

Bokor Péter Balázs Béla-díjas, érdemes és kiváló művész volt, s az Akadémiai Újságírói Díjjal is kitüntették, de a szívéhez tán legközelebb mégis a 2005-ben kapott életmű díj állt, hisz az a szakma tiszteletét és elismerését fejezte ki.