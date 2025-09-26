Orosz rulett? - Bevetették a magyar Gripeneket a balti légtérben

Első bevetésként készültségi ellenőrző repülést hajtottak végre a Magyar Honvédség Gripen vadászgépei a Balti légtérben Litvánia felett csütörtökön - közölte a Honvédelmi Minisztérium. A két Gripen a mintegy 150 méter magasan, nagyjából 500 kilométer/órás sebességgel elvégzett feladatát követően egy úgynevezett áthúzást is végrehajtott Vilnius felett.