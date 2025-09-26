Ismét légtérsértő orosz vadászgépet fogtak magyar Gripenek Litvánia felett

A Magyar Honvédség Gripenjei ismét éles helyzetben bizonyítottak a balti légtérrendészeti misszió során – adott hírt pénteken a Facebook-oldalán a Honvédelmi Minisztérium. E szerint szeptember 26-án, egy tervezett kiképzési repülés riasztássá vált, mivel egy repülőgép Kalinyingrád térségéből úgy hagyta el az orosz légteret, hogy nem adott be repülési tervet, nem működtette a válaszjeladóját és nem tartotta a kapcsolatot a légiforgalmi irányítással.
A rövid beszámoló szerint a készültségi magyar Gripen géppár Gotland szigetétől délkeletre, nemzetközi légtérben azonosította az orosz Szu–35S (Flanker M) típusú repülőgépet. Az azonosítást követően a megfigyelés és kísérés feladatát a svéd készültségi géppár vette át, míg a magyar vadászok visszatértek a litvániai Šiauliai bázisra.
Két hónap belül ez már a harmadik ilyen eset, most csütörtökön szintén orosz vadászgépeket fogtak, mert megközelítették Lettország légterét. Akkor is a litvániai Šiauliai légitámaszpontról szállt fel két magyar Gripen. Augusztus 9-én orosz harci repülőgépeket fogtak magyar Gripenek a Balti-tenger felett, de azt, hogy oroszok, a honvédelmi miniszter elhallgatta inkább.