Egy Helsinki közelében fekvő szigetre bárki jelentkezhet pásztornak, hogy három birkát terelgetve lelki nyugalomra leljen. Ez ihlette a Freetime (bárányos projekt) című kiállítást. A tárlat kapcsán Finnországról, a szabadidő és a pihenés fontosságáról, illetve a művészlétről mesél az alkotó, Törteli Lilla (balról) és a kurátor, Novák Lea.
Borzasztó körülmények között tengődtek a jószágok a Pest megyei településen.
Igen ritka ötös ikrekről közölt fotót az MTI. Na nem gyerek-, hanem bárányikrekről van szó, de ettől talán csak még aranyosabb az állatokról és a hajdúnánási családról készített felvétel, ami méltán lehet a nap képe.
Kényszerleszállást kellett végrehajtania a Singapore Airlines egyik teherszállító járatának Indonéziában a Boeing 747-esen szállított bárányok által termelt metángáz miatt - írta az Aviation Herald légiközlekedési szaklap szerdán.