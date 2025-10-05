Az elhallgattatás visszabeszél, avagy hogyan streisandolta el Semjén Zsolt és az Orbán-kormány a Szőlő utcai ügyet

Amiről a hatalom nem szeretné, hogy beszéljünk, ezért megpróbálják elhallgattatni, letiltani a kritikus hangokat és tartalmakat, törvényszerűen csak még nagyobb figyelmet vált ki a közvéleményben. Emiatt keresnek rá kiugróan sokan az utóbbi hetekben Semjén Zsolt és a Szőlő utca nevére (a Google Trends 800 százalékos emelkedést mutat), és ezért nem sikerült elhitetni a magyarok zömével, hogy Hatvanpusztán nincsen semmi látnivaló – ezzel csak a magyarok 13 százaléka ért egyet, közel fele felháborítónak tartja a nyomokban műemléket tartalmazó vagyonszerzést a Europion felmérése szerint.