Amiről a hatalom nem szeretné, hogy beszéljünk, ezért megpróbálják elhallgattatni, letiltani a kritikus hangokat és tartalmakat, törvényszerűen csak még nagyobb figyelmet vált ki a közvéleményben. Emiatt keresnek rá kiugróan sokan az utóbbi hetekben Semjén Zsolt és a Szőlő utca nevére (a Google Trends 800 százalékos emelkedést mutat), és ezért nem sikerült elhitetni a magyarok zömével, hogy Hatvanpusztán nincsen semmi látnivaló – ezzel csak a magyarok 13 százaléka ért egyet, közel fele felháborítónak tartja a nyomokban műemléket tartalmazó vagyonszerzést a Europion felmérése szerint.
Egy napja még úgy tűnt, a 76 éves színész- és énekesnőt - bár elhiszi, amit mondanak - nem hatja meg, ami a popsztár áldozataival történt. Most jelezte: szerencsétlenül fogalmazott.
„Hogyan aludhatsz, miközben felfordult a világ? / Minden, amit alkottunk, összeomlott.”
Barbra Streisand nyilvánosságra hozta, hogy új háziállatai, Miss Violet és Miss Scarlett előző kutyájának klónjai - számolt be róla az MTI a BBC alapján.