Lóhúsbotrány - Vádat emeltek a banda ellen

Vádat emelt a Gyulai Járási Ügyészség hét ember ellen, aki budapesti húsboltokban lóhúst és rossz minőségű marhahúst árusított kiváló minőségű marhahúsként, valamint két illegális vágóhidat üzemeltetett Szarvason és Békésszentandráson - közölte a Békés Megyei Főügyészség.