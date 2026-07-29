Az illetékes vízügyi igazgatóság szerint az elrendelt vízpótlás augusztus végéig tarthat.
Egy férfi meghalt, ketten pedig súlyosan megsérültek, amikor összeütközött két motorkerékpár Békésszentandráson vasárnapra virradó éjszaka - közölte a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.
Vádat emelt a Gyulai Járási Ügyészség hét ember ellen, aki budapesti húsboltokban lóhúst és rossz minőségű marhahúst árusított kiváló minőségű marhahúsként, valamint két illegális vágóhidat üzemeltetett Szarvason és Békésszentandráson - közölte a Békés Megyei Főügyészség.