Baleset Érdnél, súlyos sérült, torlódás az M7-esen

Két autó összeütközött, egy ember súlyosan megsérült hétfő délután az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Érdnél, a környéken a járművek csak lépésben tudnak haladni - tájékoztatott a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője.