A M4 Sport portáljának egykori főszerkesztője fulladt patakba túrázás közben a Tátrában

Tátra;haláleset;beleset;M4 Sport;magyar túrázók;

2025-10-28 22:46:00 CET

Az esőzések miatt megáradt patakba csúszott férfiról úgy tudták, tapasztalt túrázó.

Kiváló sportújságíró vesztette életét múlt pénteken a szlovákiai Tátrában, kirándulóként fulladt egy patakba – írja a Blikk a 41 éves férfiról, akinek tragédiájáról lapunk is beszámolt. Azt írták, Török Viktor a TV2 Akadémián kezdte a pályafutását, majdnem nyolc évig a Magyar Televíziónál dolgozott volt a Magyar Labdarúgó-szövetségnél, de több nemzetközi sportesemény munkáját is segítette. Az áldozat az M4 Sport szerkesztője volt, és a sportcsatorna oldala azt írt róla, hogy először 2016-tól 2017-ig dolgozott az MTVA-nál, majd 2021-től az m4sport.hu szerkesztőségének meghatározó tagja volt.

– Tudomásom szerint csak a párjával ment Szlovákiába. Viktor nagy túrázó volt, sok helyen járt és a nehezebb útvonalaknak is simán nekivágott. Az élete volt a sport, rengeteget biciklizett is. Rendkívül segítőkész embernek ismerte mindenki, a barátai nagyon fontosak voltak a számára – mesélte a Blikknek az egyik ismerőse.

A férfi a túraútvonalon kívül próbált meg áthaladni a Malý Studený nevű, az esőzések miatt jelentősen megduzzadt patakon, amikor megcsúszott. A szlovák és a lengyel hegyimentők kutyákkal, drónokkal és egyéb eszközökkel keresték a férfit Magas-Tátrában, de az időjárási viszonyok miatt csak másnap reggel, október 25-én találták meg a holttestét. A lap információi szerint a férfi először egy kijelölt helyen próbált átkelni a vízen, de túl veszélyesnek tartotta, s inkább egy másik pontot keresett. Amikor megtörtént a baj, a párja valószínűleg végignézte, ahogy a férfit elragadja az ár, s hiába próbált, nem tudott neki segíteni.

Az RTL Híradónak a Magas-Tátra hegyimentő szolgálat egyik munkatársa nyilatkozott. Azt mondta, hogy egy sokkos állapotban lévő nőtől kaptak bejelentést, ami után azonnal a helyszínre siettek. A patak másfél méteres mélységűvé és olyan erős sodrásúvá áradt, hogy szinte semmit lehetett látni az alján, ami nehezítette a keresést. A kutatással csak éjszakára hagytak fel, a keresésbe bevont lengyel hegyimentők még ekkor is dolgoztak. Másfél nap kutatás után keresőkutyákkal találták meg 30 méterre az eltűnés helyétől egy szikla alatt a túrázó holttestét.