Mélyszegénység helyett éhezés jöhet Bódvalenkén – galéria

Az önkormányzatok gazdálkodása nagy mértékben nehezedett a járványintézkedések kapcsán bevezetett elvonások miatt, a szegény települések költségvetésén akár egy nem vár kiadás is hatalmas lyukat üthet. Így járt a színes házairól ismert, zömmel romák lakta Bódvalenke is, ahol az elvonások, egy munkaügyi per utáni kártérítés és az elromlott falubusz javíttatása tette csaknem működésképtelenné a települést.