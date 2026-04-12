Utoljára színpadon a HS7

Húsz év slágereivel búcsúzik a Heaven Street Seven augusztus 1-jén, szombaton. A Budapest Parkban utolsó alkalommal találkozhat a közönség a zenekarral, amely befejezi két évtizede tartó működését. Az öttagú zenekar idén tavasszal jelentette be, hogy beszünteti működését, a búcsúturné márciusban kezdődött.