A Budafoki úton a Savoya parkig létesítenének új szakaszt, a finanszírozás azonban egyelőre kérdéses.
Vitézy Dávid szerint érthetetlen, hogy Lázár János miért bűvészkedik a még meglévő uniós forrásokkal, amelyek akár el is veszhetnek így.
Hétfőtől teljessé válik a budai fonódó villamoshálózat, véget ért ugyanis a Lánchíd alatti villamosalagút felújítása is - írja a HavariaPress. Március 14-étől, hétfőtől új, teljes vonalán, Dél-Budától Óbudáig közlekedik a 19-es és a 41-es villamos, véget ért ugyanis a Lánchíd budai hídfője alatti villamosalagút felújítása.
Tarlós István főpolgármester a Heti Válasznak adott interjújában azt mondta, hogy a fonódó villamoshálózat ugyan karácsonyig elkészül, átadása azonban a Széll Kálmán tér, valamint a Lánchíd budai hídfőjénél lévő villamosalagút elkészülte után várható.
A budai fonódó villamoshálózat építése miatt csütörtökön több mint egy hónapra lezárják a belső sávot a III. kerületi Bécsi út egy szakaszán, a kifelé vezető oldalon - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden.
A kivitelező addig nem dolgozik tovább, míg írásba nem adják neki, hogy a Margit hídi alagút elviseli majd a rá épülő villamosvonalak terhelését. A BKK közben úgy döntött, nyáron újabb két hónapra lezárják az alagutat, hogy megint megerősítsék. A HÉV így a Margit hídig jár majd - írja a VS.hu.
2015. április 24-éről 25-ére (péntekről szombatra) virradóra új forgalmi rendet vezetnek be a Margit körúton a Keleti Károly utcai csomópontnál a budai fonódó villamoshálózat építése miatt: várhatóan május 23-áig csak egy sávon lehet majd kihajtani a Margit körútra - írja a BKK sajtóközleményében.
A budai fonódó villamoshálózat építése miatt hétfőtől a városközpont felé egyirányúsítják a III. kerületi Bécsi út Nagyszombat utca és Szépvölgyi út közötti szakaszát - közölte a Budapesti Közlekedési Központ pénteken.