Most nem fonódik tovább a villamoshálózat

A kivitelező addig nem dolgozik tovább, míg írásba nem adják neki, hogy a Margit hídi alagút elviseli majd a rá épülő villamosvonalak terhelését. A BKK közben úgy döntött, nyáron újabb két hónapra lezárják az alagutat, hogy megint megerősítsék. A HÉV így a Margit hídig jár majd - írja a VS.hu.