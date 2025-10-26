Közös javaslatot nyújt be Karácsony Gergely és Vitézy Dávid a budai fonódó villamoshálózat bővítéséről

Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;budai fonódó villamoshálózat;

2025-10-26 15:44:00 CET

A Budafoki úton a Savoya parkig létesítenének új szakaszt, a finanszírozás azonban egyelőre kérdéses.

Azonos tartalmú bejegyzéssel jelentkezett Karácsony Gergely és Vitézy Dávid a Facebookon, ebben a budai fonódó villamoshálózat bővítését jelentették be. Mint írták, a Budai Fonódó újabb, a Budafoki úton a Savoya parkig tartó szakaszának tervezését kezdeményezik a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésén.

„A lakhatási válságból csak lakások építésével van kiút - de ehhez megfelelő közlekedés is kell. Az új lakások miatt Budapest nem engedhet abból, hogy élhető, zöld város legyen - ehhez pedig megfelelő közösségi közlekedés kell” - írták, felidézve, hogy Újbuda Duna-parti sávja az elmúlt években Budapest egyik legnagyobb fejlesztési területévé vált, a Dombóvári úttól a kerülethatárig irodák, lakóparkok, új városrészek létesültek. A barnamezős beruházások sora jó hír a város szempontjából, de az elmúlt két évtized városfejlesztési döntései nyomán gyakran olyan szigetszerű lakó- és irodafejlesztések jöttek létre, kevés zöldfelülettel, hiányos gyalogos- és kerékpáros kapcsolatokkal, zsúfolt buszokkal és szinte teljesen hiányzó kötöttpályás közlekedéssel, amellyel nem lehet elégedettnek lenni, többre van szükség - közölték.

A tervek szerint ezért folytatják a budai fonódó villamoshálózat meghosszabbítását a Budafoki úton dél felé. Ennek célja, hogy valódi, nagy kapacitású kapcsolat jöjjön létre a belvárossal és a bel-budai városrészekkel ott, ahol a fejlesztők jelentős, akár tízezer lakást is meghaladó léptékű fejlesztéseket terveznek közép- és hosszútávon. A Budafoki utat ezzel párhuzamosan át kell alakítani, hogy a mai ipari jellegű főút helyett városias, zöld, sétálható főútvonallá váljon - olvasható a közös közleményben.

Ezért a Fővárosi Közgyűlés következő ülésére benyújtott közös javaslat a következő pontokból áll:

kimondják, hogy a térség további lakásépítése csak akkor fenntartható, ha a közösségi – elsősorban kötöttpályás – közlekedés fejlődik, illeszkedve a korábban minden párt által megszavazott Budapesti Mobilitási Tervhez;

kezdeményezik, hogy a kormány, az önkormányzat és a beruházók közösen hozzanak létre szabályozást, amely szerint minden új lakásberuházó járuljon hozzá a villamosvonal fejlesztéséhez;

utasítják a BKK-t, hogy kezdje meg a Budafoki úti villamosvonal (Dombóvári út–Savoya Park) előkészítését és engedélyezését, és írja ki a tervezésre vonatkozó közbeszerzést, hogy amint a finanszírozást biztosítani tudják, azonnal elindulhasson a projekt.

Hogy a finanszírozás mikor lehet biztosítva annak fényében, hogy az Orbán-kormány ütemes léptekkel igyekszik kivéreztetni a fővárost, egyelőre nem világos.