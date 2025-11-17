Fővárosunk 152. születésnapján a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében tartott díszközgyűlésen Spiró György és posztumusz Waschler Tamás is megkapta a legrangosabb budapesti kitüntetést.
A főpolgármester a MET templomában jelentette be, ahol több százan gyűltek össze, hogy az istentisztelet meghallgatásával szolidaritásukat fejezzék ki az Iványi által vezetett szervezetekkel.
Budapest egyesítésnek napján adhatják át a kitüntetéseket.
Átadták Budapest díszpolgári címeit a Fővárosi Közgyűlés pénteki ünnepi ülésén, az elismerő címmel a kulturális, a tudományos és a sportélet nyolc kiemelkedő képviselőjét tüntették ki.