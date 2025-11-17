Budapest díszpolgára lett Sebestyén Márta, Tarr Béla és Mácsai Pál is

születésnap;MTA;Fővárosi Közgyűlés;Budapest diszpolgára;Pro Urbe Budapest díj;Budapestért díj;

2025-11-17 15:29:00 CET

Fővárosunk 152. születésnapján a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében tartott díszközgyűlésen Spiró György és posztumusz Waschler Tamás is megkapta a legrangosabb budapesti kitüntetést.

Karácsony Gergely főpolgármester Pest, Buda és Óbuda egyesítésének, Budapest létrejöttének 152. évfordulóján a 200 éves Magyar Tudományos Akadémia (MTA) díszteremében adta át az idei díszpolgári címeket, a Pro Urbe Budapest, illetve a Budapestért díjakat. – Van egy gondolat, ami összeköti a mai nap ünnepeltjeit. A 200 éves Akadémiát, a 152 éves Budapestet és város ma kitüntetett kiválóságait. Az autonómia. Az önmagunk kormányzásának igénye. Hiszen csupa független, az önrendelkezésére büszke, a szabadságát a közösség javára fordító polgárt és intézményt ünneplünk ma. Legyen ez a mai nap, az autonómia ünnepe – idézte Karácsony Gergely beszédét a fővárosi önkormányzat honlapja, az Énbudapestem.

A díszpolgári címek átadása előtt a főpolgármester felvetette, hogy évről évre ezen a napon, november 17-én feltűnik újra és újra ennek a szónak a körülményessége: díszpolgár. – Hát már hogy lenne dísz a polgár? Ezért hozom ide megint a miénkhez hasonló, csak épp pár száz évvel korosabb londoni elismerés elnevezését: ott a legkiválóbbakat freemannek nevezik. Szabad embereknek. Maradjunk hát abban idén is, hogy Budapest, ez a szabadságához dacosan ragaszkodó város, a legmagasabb kitüntetésével fejezi ki háláját és hódolatát a szabad embereinek – tette hozzá Karácsony Gergely, aki átadta a kitüntető címeket.

Budapest díszpolgárai 2025-ben:

Lányi András író, nyugalmazott egyetemi docens

Mácsai Pál színész, rendező, az Örkény István Színház alapító igazgatója

Saly Noémi, Budapest-történész

Sebestyén Márta UNESCO Artist For Peace címmel kitüntetett, Kossuth-, Liszt Ferenc- és Prima Primissima díjas népdalénekes, előadóművész, az MMA rendes tagja

Spiró György író

Tarr Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező ( A díjat későbbi alkalommal veszi át.)

Posztumusz díszpolgári címet kapott:

Lukáts Andor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, színházigazgató (Az elismerést Lukáts Gergely és Lukáts Lőrinc vették át.)

Waschler Tamás országgyűlési képviselő, államtitkár és építészmérnök (Az elismerést Wachsler Anna és Wachsler Éva vették át)

A főváros további kitüntetései közül Pro Urbe Budapest díjat adományoztak Can Togay író, filmrendező, médiaművész, a Fonó Budai Zeneház, a Kaláka együttes, Locsmándi Gábor PhD okleveles építészmérnök, várostervező, nyugalmazott egyetemi docens, a Magyar Tudományos Akadémia, és Szabó György, a Trafó Kortárs Művészetek Háza alapító igazgatója részére. Posztumusz Pro Urbe Budapest díjat kapott Tatár György filozófus (Az elismerést Kmecs Ildikó vette át.) és Gerőcs László matematikatanár (Az elismerést Gerőcs Péter vette át.).

A Budapestért díj kitüntetettjei: Auguszt József Elemér cukrászmester, Babiczky Tibor költő, a Bikás Park Streetball Közösség Biró Lajos chef, Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője részére, Gulyás András nyugalmazott nagykövet, a Göncz Árpád Alapítvány kuratóriumi elnöke, Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője, Hatos Pál történész, a Heti Betevő Egyesület, Lábán Katalin, az RS9 Színház alapítója, Lakatos Bertalanné, A Város Mindenkié csoport tagja és Winkler Nóra kulturális szakember.