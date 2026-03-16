A történtek idején a házban három ember tartózkodott, az autó vezetője súlyos sérüléseket szenvedett.
A cég mindenkit türelemre kér.
A házaspár két alkalommal is több mint egymillió forintot szerzett meg azonos módszerrel.
A fiatal gyanúsított lakóhelye tíz kilométeres körzetében járt rabolni, valószínűleg emiatt is bukott le
Kiraboltak egy bankfiókot hétfő délután Bugyin - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Két férfi szenvedett égési sérüléseket Bugyin, amikor gázolajat locsoltak egy fóliasátor kazánjába - közölte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője pénteken az MTI-vel.
Meghalt egy férfi, miután autójával lesodródott az útról és árokba borult Bugyi közelében szerda este - tájékoztatott a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Két személygépkocsi karambolozott Dabas külterületén, a települést Bugyival összekötő úton pénteken délelőtt.
Frontálisan ütközött két kocsi a Pest megyei Bugyi közelében, mindkettő teljesen összetört a karambolban. A balesetben négyen megsérültek. A helyszínen az MTI fotósa, Mihádák Zoltán készített felvételeket.
Villanyoszlopnak ütközött egy autó a Bugyi és Kiskunlacháza közötti úton péntek délután. Ketten súlyosan megsérültek, az utat lezárták - közölte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Egy kisteherautó és egy személyszállító kisbusz ütközött a Pest megyei Bugyi településen, a Kossuth Lajos utcában kedden a reggeli órákban.
Több órás keresés után a búvárok megtalálták annak a fiúnak a holttestét, aki vasárnap kora délután egy csónakból esett a Bugyi község melletti tóba – közölte a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője.
Felborult egy csónak a Pest megyei Bugyi község határában lévő egyik tavon vasárnap kora délután, a csónakban ülők közül egy kamasz fiú a vízbe esett, nagy erőkkel keresik – közölte a megyei katasztrófavédelem szóvivője.
Kamion és személyautó ütközött össze péntek a Bugyit Taksonnyal összekötő úton, egy ember megsérült, az utat lezárták – közölte a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője.
Több száz szalmabála ég még mindig a Pest megyei Bugyi közelében vasárnap kora hajnalban, a telepen tárolt mintegy 2600 szalmabála több mint fele már leégett a néhány órával korábban keletkezett tűzben - közölte a katasztrófavédelem.
Délután tizenöt hektárnyi területen kigyulladt a nádas Bugyi község közelében.