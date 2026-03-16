Családi ház falán tört át egy terepjáró Bugyin

Családi ház falának ütközött egy terepjáró a Pest megyei Bugyi határában vasárnap este – számolt be a nem mindennapi balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn a Facebook-oldalán.
Azt írták, az ütközés erejétől a ház fala beszakadt, az épület lakhatatlanná vált. A délegyházi önkéntes tűzoltók a gépkocsi sofőrjét kézi erővel kiemelték a roncsból, áramtalanították és átvizsgálták a járművet.
A személygépkocsi vezetője súlyos sérüléseket szenvedett. A házban három ember tartózkodott, ők nem sérültek meg, a lakhatásukról ideiglenesen az önkormányzat gondoskodott. A katasztrófavédelem posztjában fotókat is megosztott a történtekről.