Családi ház falán tört át egy terepjáró Bugyin

2026-03-16 14:54:00 CET

A történtek idején a házban három ember tartózkodott, az autó vezetője súlyos sérüléseket szenvedett.

Családi ház falának ütközött egy terepjáró a Pest megyei Bugyi határában vasárnap este – számolt be a nem mindennapi balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn a Facebook-oldalán.

Azt írták, az ütközés erejétől a ház fala beszakadt, az épület lakhatatlanná vált. A délegyházi önkéntes tűzoltók a gépkocsi sofőrjét kézi erővel kiemelték a roncsból, áramtalanították és átvizsgálták a járművet.

A személygépkocsi vezetője súlyos sérüléseket szenvedett. A házban három ember tartózkodott, ők nem sérültek meg, a lakhatásukról ideiglenesen az önkormányzat gondoskodott. A katasztrófavédelem posztjában fotókat is megosztott a történtekről.