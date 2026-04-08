Orbán Viktortól és Lázár Jánostól kért segítséget az egri Markhot Ferenc Kórház mintegy 1500 dolgozójának járó cafeteria-juttatás kifizetéséhez az érintett kórházi alkalmazottakat képviselő Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke.
Több száz dolgozó fizetési felszólítást nyújt be az egri Markhot Ferenc Kórháznak, hogy az intézmény fizesse ki a Kúria január 14-én született jogerős döntése értelmében nekik járó, de 2013 májusa óta ki nem fizetett cafetéria juttatásokat.
Az egri Markhot Ferenc Kórház a Kúria január 14-ei döntése után megkezdte az egyeztetéseket a kórházi alkalmazottnak a bírósági határozat alapján járó, több mint 300 millió forint cafeteria-juttatás ügyének megnyugtató rendezése érdekében - tájékoztatott a a kórház megbízott főigazgatója.