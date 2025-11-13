Már az első laboreredmény is erre a megállapításra jutott.
Az NNGYK szerint calicivírus-fertőzés történhetett, a táborozók viszont ételmérgezésre gyanakodnak.
A laboratóriumi vizsgálatok eredményei szerint calici vírus okozta a négy szombathelyi iskola diákjainak fertőzését, amely gyomor- és bélrendszeri panaszokat okozott - tájékoztatta Stánitz Éva megyei tisztifőorvos szerdán az MTI-t.
Hétfőtől egyáltalán nem fogad betegeket az Uzsoki Utcai Kórház neurológiai osztálya, mert tíz nap elteltével újra hasmenésjárvánnyal küzdenek. A calici-vírus megállítására számos biztonsági intézkedést is elrendeltek, úgy tűnik sikerrel. Az ország több kórházában már nem ennyire lehetnének sikeresek, sok helyen hiányoznak ugyanis az ehhez szükséges alapvető feltételek. Az „1001 orvos hálapénz nélkül” csoport már szót is emelt az ügyben, igaz az ÁNTSZ értetlenül áll problémájuk előtt. Mindeközben kiderült, a magyar betegek az egyszemélyes kórtermekből komoly hiányt szenvednek, az intézményekben pedig igencsak kevés alkoholos kézfertőtlenítő fogy.
Az elsőként levett négy mintából háromban is humán calicivírus tenyészett ki, ezért nagy a valószínűsége annak, hogy mindegyik gyerek megbetegedését ez a vírus okozta a múlt héten a seregélyesi erdei iskolában – mondta a Fejér megyei tisztifőorvos.
Calici vírus miatt történt a héten a balatonszárszói gyermektáborban tömeges gyomor-bélrendszeri megbetegedés - állapította meg a Somogy Megyei Kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve. A kormányhivatal közleménye szerint a balatonszárszói gyermektábor 107 lakója - 97 gyermek, 10 felnőtt - és a 4 dolgozó közül kedd délutántól 58 gyermeknél és 5 felnőttnél jelentkezett a hányással, néhány esetben lázzal és hasmenéssel járó megbetegedés.
Tömeges halpusztulás, paraziták okozta halfertőzések, emberi fekáliából származó calici vírus miatti megbetegedések Balatonfüreden a Magyar Úszás Napján, néhány napi vakációzás után táborozó gyerekeket küldenek haza vagy éppen kórházba. A június 26-29-re tervezett balatonföldvári Fun Fest mulatságot is a fertőzésekre hivatkozva inkább lemondták, miközben jövő szombatra tervezik a Balaton-átúszást. A szakértők szerint a Balaton vízminősége kiváló.
Az országos tisztifőorvos szerint feltételezhetően emberi ürülékből származó calici vírus okozhatta a Magyar Úszás Napján, Balatonfüreden történt megbetegedéseket.