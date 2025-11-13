Fertőzésveszély a magyar kórházakban

Hétfőtől egyáltalán nem fogad betegeket az Uzsoki Utcai Kórház neurológiai osztálya, mert tíz nap elteltével újra hasmenésjárvánnyal küzdenek. A calici-vírus megállítására számos biztonsági intézkedést is elrendeltek, úgy tűnik sikerrel. Az ország több kórházában már nem ennyire lehetnének sikeresek, sok helyen hiányoznak ugyanis az ehhez szükséges alapvető feltételek. Az „1001 orvos hálapénz nélkül” csoport már szót is emelt az ügyben, igaz az ÁNTSZ értetlenül áll problémájuk előtt. Mindeközben kiderült, a magyar betegek az egyszemélyes kórtermekből komoly hiányt szenvednek, az intézményekben pedig igencsak kevés alkoholos kézfertőtlenítő fogy.