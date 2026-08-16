Novak Djokovic kiesett Cincinnatiben, miután rosszul lett és hányt

Novak Djokovic rosszul lett és hányt, így hiába volt szettelőnyben Thiago Agustin Tirante ellen, első mérkőzésén kikapott a cincinnatiben zajló tenisztorna 9,4 millió dollár (2,9 milliárd forint) összdíjazású férfi versenyében.