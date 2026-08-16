Novak Djokovic rosszul lett és hányt, így hiába volt szettelőnyben Thiago Agustin Tirante ellen, első mérkőzésén kikapott a cincinnatiben zajló tenisztorna 9,4 millió dollár (2,9 milliárd forint) összdíjazású férfi versenyében.
Babos Tímea és Kristina Mladenovic párosa a negyeddöntőben búcsúzott a Cincinnatiben zajló keménypályás tenisztorna női versenyében.
Fucsovics Márton három szettben legyőzte Guillermo Garcia-Lopezt a Cincinnatiben zajló keménypályás tenisztorna második fordulójában. Élete első ATP 1000-es nyolcaddöntőjében a magyar teniszező ellenfele Stan Wawrinka lesz, akitől egy hete Torontóban, óriási küzdelemben kikapott.
Babos Tímea a nyitófordulóban kiesett egyesben a Cincinnatiben zajló keménypályás tenisztornán - írta az MTI.
Babos Tímea az első fordulóban kiesett a Cincinnatiban zajló keménypályás tenisztorna női versenyében. A világranglistán 51. magyar játékost az olasz Roberta Vinci (42.) búcsúztatta, a mérkőzés 1 óra 31 percig tartott.
Babos Tímea nem jutott főtáblára a cincinnati tenisztorna női versenyében, mivel vasárnap a selejtező második fordulójában kikapott a dél-afrikai Chanelle Scheeperstől.