A XX. század egyik legnagyobb hatású írója, Thomas Mann a főhőse Colm Tóibín magyarul legutóbb megjelent regényének. A Varázsló gyerekkorától élete végéig kíséri végig a nagy humanistát, aki míg az otthona falain kívül írófejedelem volt, saját családja számára idegen maradt. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége a Népszavának adott interjújában a történelem elől menekülni próbáló Mannról, a magánéleti elhallgatásokból születő alkotói feszültségről, a művészi felelősségről és a politikai kívülállás morális határairól beszélt.
Csütörtök délután hivatalosan is megnyílt a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, amely történetében először kapott helyet a Hungexpo épületében: talán véglegesen, költözéssel és bizonytalansággal terhes, nem könnyű éveket maguk mögött hagyva. Karácsony Gergely főpolgármester beszédében sürgető problémák mihamarabbi megoldására hívta fel a figyelmet, emlékeztetve Tarr Zoltán kulturális minisztert többek között a könyvek árkötöttsége és a könyvfóliázás megszüntetéséről szóló ígéretére.