Nem elég annyit mondani, hogy én csak író vagyok – Colm Tóibín a történelem elől menekülő Thomas Mannról, a művészi felelősségről és a politikai kívülállás határairól

A XX. század egyik legnagyobb hatású írója, Thomas Mann a főhőse Colm Tóibín magyarul legutóbb megjelent regényének. A Varázsló gyerekkorától élete végéig kíséri végig a nagy humanistát, aki míg az otthona falain kívül írófejedelem volt, saját családja számára idegen maradt. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége a Népszavának adott interjújában a történelem elől menekülni próbáló Mannról, a magánéleti elhallgatásokból születő alkotói feszültségről, a művészi felelősségről és a politikai kívülállás morális határairól beszélt.