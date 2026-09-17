A régiós filmművészetet bemutató sorozatunk következő szereplője Románia, ahol nem vártak csodára, de megtörtént. Nagyobb tétben lehet fogadni: nemsoká megérkezik a vágyott Oscar-díj.
Vannak olyan évek, amikor kijön az ember egy adott versenyfilm vetítéséről és azt mondja, tuti ez nyeri az Arany Pálmát, történjék bármi. Idén is ez történt, Cristian Mungiu Fjord című alkotása után legtöbbünknek nem voltak kétségeink.
Kultúrák találkozása és a szabadság különböző értelmezése, érzelmi hullámvasút filmkészítés közben és az év blöffje a fesztiválon.