Kételkedik a Fehér Ház

Washington szkeptikus azokkal a Moszkva által adott biztosítékokkal kapcsolatban, amelyek szerint az ukrán határon észlelt orosz csapatmozgások nem jelentenek többet egy hadgyakorlatnál - jelentette ki pénteken Susan Rice, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója.