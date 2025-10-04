A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos.
A félreértések elkerülése végett: a magyar hadsereg gyakorlatozik.
Az orosz külügyminiszter egy csütörtöki nyilatkozata szerint sokkal inkább a NATO katonai jelenlétének az Ukrajnával szomszédos országokban tervezett növelése adhat okot aggodalomra, mint az ukrán határ közelében végrehajtott orosz hadgyakorlatok.
Washington szkeptikus azokkal a Moszkva által adott biztosítékokkal kapcsolatban, amelyek szerint az ukrán határon észlelt orosz csapatmozgások nem jelentenek többet egy hadgyakorlatnál - jelentette ki pénteken Susan Rice, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója.