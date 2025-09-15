Figyelmeztet a honvédelmi tárca, intenzív csapatmozgás várható Magyarországon

Magyar Honvédség;Honvédelmi Minisztérium;csapatmozgás;

2025-09-15 13:36:00 CEST

A félreértések elkerülése végett: a magyar hadsereg gyakorlatozik.

A szeptember 1-én kezdődött Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nagyszabású országvédelmi gyakorlat végrehajtásának harmadik hetében is fokozott közúti, illetve légijármű forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján - tájékoztatott közleményében a Honvédelmi Minisztérium, hangsúlyozva, az idei év és egyben a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb műveletéről van szó.

Mint írták, az Adaptive Hussars 2025 gyakorlathoz kapcsolódóan, a szeptember 15-28-a közötti időszakban a Magyar Honvédség erői és eszközei az ország több nagyvárosa között harcszerű menetet hajtanak végre. A gépjárművekből és harcjárművekből álló katonai konvojokat esetenként a légierő forgószárnyas légijárművei kísérik.

A közlemény szerint a mai napon a következőkre lehet számítani:

Reggel 08:00 és este 20:00 óra között technikai eszközátcsoportosítás lesz a Szentes laktanya - Kunszentmárton - Martfű - Rákócziújfalu - Rákóczifalva – Szolnok, illetve Hódmezővásárhely laktanya - Szentes - Kunszentmárton - Martfű - Rákócziújfalu - Rákóczifalva - Szolnok útvonalakon;

Katonai rendész felvezetéssel kísért menetoszlopokra lehet számítani délután 2 óráig Székesfehérvárról az M7-es autópályán Budapestre, míg a fővároson belül a Jászberényi út 39-41. - Kőbányai út-Könyves Kálmán krt.-Bocskai út - Budaörsi út - Mária Terézia laktanya útvonalon;

Délután négy óráig katonai konvojok közlekednek Győr és Kecskemét között, a Győr (laktanya) – M19 – M1 – M0 – M5 – 445. sz út – Kecskemét útvonalon. A tatai harckocsidandár is átcsoportosítást hajt végre délután 5 óráig a Tata -1. számú főút – Győr útvonalon;

A Kecskemét- 445-ös út- M5-52-es út- Solt-51-es- M8 - M6 - 62-es út – M7 – 8-as út – 83-as út-Pápa útvonalon katonai konvojok hajtanak végre menetet közúton, míg Pápa térségében merevszárnyú légijárművek miatt megnövekedett hanghatásra is lehet számítani.

A katonai eszközöket szállító járművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalokon az említett időpontokban. A járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését. A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos - figyelmeztet a közlemény.