Hegyi Iván: A csend hangjai

Hatvan esztendeje, miközben beatbandák csörömpöltek visító tömegek előtt mindenütt, ámulatba ejtően nagy keletje volt a csendnek is. Simon és Garfunkel 1964 októberében jelentette meg a The Sounds of Silence-et, majd Raffaele „Nini” Rosso olasz trombitás, aki a II. világháború idején partizán volt, az év decemberében kirukkolt az Il Silenzióval.