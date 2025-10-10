Háy János: A csokimikulásos lány (részlet)

Ez a regény keresi a fényt. Felkapcsolja a gyerekkor lámpáit, és bejárja azt a valaha biztonságos világot, ahol még minden rendben volt. De amint megjelenik a vágy, elvész a biztonság: gimi, Budapest, egyedüllét, sok ellenséges felnőtt és sok új barát – olvasható a fülszövegben. – Háy János új regénye folyamatosan átjár a biztonságból a támaszokat és segítőket vesztett kamaszkorba és vissza. A csokimikulásos lány nyomot hagy a szíven, egy turistajelzést, hogy ne tévedjünk el, amikor magunkhoz akarunk közel kerülni. A regény az Európa Könyvkiadó gondozásában szeptember végén jelent meg.