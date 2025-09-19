Az amerikai elnök nem csak elégedett volt a kínai kollégájával folytatott telefonbeszélgetés után, de legalább három személyes találkozót is bejelentett vele. A Kreml szóvivője érzelmesnek tartja Trump minapi kijelentését arról, hogy csalódott Vlagyimir Putyinban, de az ukránokat és Európát nevezte meg a béke gátjának.
A Kreml ismét ki akarta hagyni Ukrajnát a róla szóló béketárgyalásokból. Zelenszkij emiatt a szövetséges hatalmakhoz fordult, és Putyin – úgy tűnik – engedni kényszerült.
Autoriter és populista vezetők annál inkább.
A tavalyi év magyar sportszempontból sikeresen zárult. Sportolóink szinte minden világeseményről érmekkel tértek haza. Idén hasonlóan szép eredményekben reménykedhetünk, hiszen lesz vizes, atlétikai, torna és birkózó világbajnokság, románokkal közös rendezésű női kosárlabda Európa-bajnokság, hogy csak párat említsünk a nagy tornák közül.