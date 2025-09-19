Donald Trump azt állítja, a TikTok ügye mellett az orosz-ukrán háború lezárását is megtárgyalták Hszi-Csin-pinggel

Az amerikai elnök nem csak elégedett volt a kínai kollégájával folytatott telefonbeszélgetés után, de legalább három személyes találkozót is bejelentett vele. A Kreml szóvivője érzelmesnek tartja Trump minapi kijelentését arról, hogy csalódott Vlagyimir Putyinban, de az ukránokat és Európát nevezte meg a béke gátjának.