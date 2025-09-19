kereskedelem;Donald Trump;Hszi Csin-ping;csúcstalálkozók;TikTok;orosz-ukrán háború;fentanil;

Az amerikai elnök nem csak elégedett volt a kínai kollégájával folytatott telefonbeszélgetés után, de legalább három személyes találkozót is bejelentett vele. A Kreml szóvivője érzelmesnek tartja Trump minapi kijelentését arról, hogy csalódott Vlagyimir Putyinban, de az ukránokat és Európát nevezte meg a béke gátjának.

Épp most fejeztem be egy nagyon produktív telefonbeszélgetést Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Számos nagyon fontos kérdésben sikerült előrelépést elérnünk, beleértve a kereskedelmet, a fentanilt, az orosz-ukrán háború befejezésének szükségességét és a TikTok-megállapodás jóváhagyását – tette közzé saját közösségi hálózatán, a Truth Socialon Donald Trump.

Az amerikai elnök azt nem fejtette ki, hogy mit jelent számára az előrelépés, de a kínai központú TikTok közösségi platform további Egyesült Államok-beli további működéséről szóló keretmegállapodásról lapunk is beszámolt. – Abban is megállapodtam Hszi elnökkel, hogy találkozunk az APEC (Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés) dél-koreai csúcstalálkozóján – tette hozzá Donald Trump, aki szerint nagyon jó beszélgetést folytattak Hszi-Csin-pinggel.

Olyannyira, hogy nem csak a telefonbeszélgetést folytatják majd, de a novemberi találkozó után Trump a jövő év elején Kínába utazik és viszont várja Amerikába Hszit.

Időközben Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője reagált az amerikai elnök londoni látogatásán csütörtökön elhangzott nyilatkozatára, amelyben azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin cserben hagyta, és az orosz elnök komoly csalódást okozott neki az ukrajnai konfliktus megoldásának ügyében.

– Feltételezzük, hogy az Egyesült Államok és személyesen Trump elnök fenntartja politikai akaratát és szándékát, hogy folytassa erőfeszítéseit az ukrán rendezés elősegítése érdekében. Ezért természetesen Trump elnök meglehetősen érzelmesen áll hozzá ehhez a kérdéshez. Ez teljesen érthető – válaszolt a TASZSZ orosz állami hírügynökség kérdésére Peszkov. Szerinte Putyin továbbra is elkötelezett a helyzet politikai és diplomáciai megoldása mellett, de a kijevi rezsim és az európai országok – ahogy fogalmazott – mindent megtesznek a konfrontáció folytatása érdekében, és ez akadályozza a konfliktus békés rendezését.