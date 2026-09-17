Írók, pályatársak, barátok szervezésében búcsúztak szerda este Nádas Pétertől a budapesti Zeneakadémián. Búcsúnak indult, forradalom lett belőle.
Mit taníthat egy másfél ezer éves regula a mesterséges intelligencia korában? A pannonhalmi Arcus Temporum idei témája az iskola, de Dejcsics Konrád bencés szerzetessel folytatott beszélgetésünk messze túlmutat a fesztiválon: emberi méltóságról, kultúráról, hitről és a közös gondolkodás lehetőségéről beszélgettünk.
A világ egyik legtöbbet játszott kortárs klasszikus zeneszerzője, Jörg Widmann is az idei Arcus Temporum vendége lesz. Huszonegyedik alkalommal rendezik meg a Pannonhalmi Művészeti Fesztivált, amelyről a Főapátság kulturális igazgatója, Dejcsics Konrád bencés szerzetes beszélt lapunknak.