„Úgy kell tekintenünk a minket körülvevő világra, hogy azon keresztül Isten új utakra hívhatja az egyházat”

Mit taníthat egy másfél ezer éves regula a mesterséges intelligencia korában? A pannonhalmi Arcus Temporum idei témája az iskola, de Dejcsics Konrád bencés szerzetessel folytatott beszélgetésünk messze túlmutat a fesztiválon: emberi méltóságról, kultúráról, hitről és a közös gondolkodás lehetőségéről beszélgettünk.