Gimnáziumi lázadástan

Álarcban hangos sziréna kíséretében ront be néhány fiatal az Eötvös Gimnázium egyik termébe. Obszcén, forradalmi mondatokat írnak fel a táblára és sakkban tartják a diákokat. Pánikra azonban még sincs ok, mert a Katona József Színház színészei osztálytermi színházat játszanak a patinás belvárosi tanintézmény falai között, mégpedig Robert Merle regénye alapján készült az Üvegfal mögött című előadást.