Példát mutattak az dél-ázsiai fiatalok a világnak és azoknak, akik úgy érzik, reménytelen helyzetbe kerültek. Összefogásukkal több országban űzték el a korrupt, hazug, s a gazdagságukkal kérkedő politikai vezetőket, bár egyelőre kérdés, mennyire bizonyul kitartónak a demokratikus folyamat.
Május vége óta a korábbinál is nehezebben vagy egyáltalán nem elérhetők a Google szolgáltatásai Kínában. A régebben sem szívesen látott vállalatra immár a kínai-amerikai ellentétek éleződése is negatív hatással van. Az óriáscég jelentése szerint szolgáltatásai május vége óta lassultak le jelentős mértékben az ázsiai országban.
Álarcban hangos sziréna kíséretében ront be néhány fiatal az Eötvös Gimnázium egyik termébe. Obszcén, forradalmi mondatokat írnak fel a táblára és sakkban tartják a diákokat. Pánikra azonban még sincs ok, mert a Katona József Színház színészei osztálytermi színházat játszanak a patinás belvárosi tanintézmény falai között, mégpedig Robert Merle regénye alapján készült az Üvegfal mögött című előadást.