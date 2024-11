Meglepő kiállás a Népszabadság mellett - Mit visel a manöken a kifutón?

Egy budapesti divatbemutatón is megjelent a tiltakozás a Népszabadsággal történtek miatt: a kifutón a The Four tervezőinek ruhái között, az egyik modellen feltűnt egy szokatlan fekete felső, amiben semmi különös nem volt, leszámítva a feliratát.