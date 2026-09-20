Mit tehetünk a függőségek (drog, alkohol, szerencsejáték stb.) ellen, ha tudjuk, hogy sóvárgásunk tárgya maga a sóvárgás?
Egy húszéves, szikszói fiatalember emelet vádat az illetékes, járási ügyészség. A vádlott anyjával, nevelőapjával és négyéves testvérével él együtt Szikszón, ahová idén januárjában feldúlt állapotban érkezett haza: előbb vacsorát követelt, majd pénzt. Anyja közölte vele, hogy nem ad pénzt. Ezen a férfi annyira feldühödött, hogy felkapott egy kést és azzal fenyegetőzött. Ekkor nevelőapja még el tudta venni tőle az eszközt és próbálta csitítani.