Csodás kilátások a nyolcadikról

Katalizátorszerepet akar betölteni a hazai magán-egészségügyi piacon az eddigi legnagyobb magánkórház, a tegnap megnyílt Duna Medical Center (DMC). Az ellátó- és biztosítási rendszer megújítása azonban nem lesz könnyű - erre figyelmeztet, hogy a beruházás tavalyi sajtótájékoztatóján még az egészségügyi államtitkár is üdvözölte a terveket, az átadásra mégsem ment el egyetlen kormányzati vezető sem.