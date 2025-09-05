Rossz idők járnak a magánegészségügyre is, a munkavállalók mintegy tíz százalékát elbocsátották a Duna Medicalnél

egészségügy;Duna Medical Center;

2025-09-05 08:37:00 CEST

Megszorító intézkedésekkel próbálja stabilizálni a Duna Medical Center működtetését a magánkórház üzemeltetője, a Liv Hospital Group – értesült a Népszava.

Forrásaink szerint eddig a munkavállalók mintegy tíz százalékát bocsátották el. A múlt pénteken sokak a műszak végén kapták kézhez a foglalkoztatásuk megszüntetésről szóló papírokat. Úgy tudjuk, volt közöttük szakdolgozó, orvos, asszisztens, gyógytornász, szülésznő, recepciós, call centeres kolléga is. Ezt megelőzően néhány héttel a marketing/sales részleget is felszámolták. Forrásaink úgy fogalmaztak: az egész procedúra embertelen módon zajlott. A munkaidő végén hívták be sorra az érintetteket azzal, hogy másnap már nem is kell dolgozniuk.

Hivatalos magyarázatot, tájékoztatást a munkavállalók nem kaptak, csak annyit hallottak folyosói beszélgetésekből, hogy a Duna-parti magánkórház első féléve pénzügyileg rosszul sikerült, így gazdasági okok kényszerítették ki az intézkedést. Volt, aki úgy fogalmazott: „Állandóan csak kapkodnak, a dolgozóknak semmit nem mondanak, az ott maradottaknak egyre kevesebb emberrel kell megoldani a betegek ellátását.”

Lapunk néhány napja megkereste a Duna Medical Centert, több kérdést is feltettünk, ám azokra eddig nem érkezett válasz.

A kórház működtetését két évvel ezelőtt vette át a Liv Hospital Group, Törökország piacvezető magánkórházlánca. Az első hazai, főként fekvőbeteg ellátásra specializálódott magánkórház hivatalos neve akkor módosult Liv Hospital Duna Medical Centerre. A Portfólió tudósítása szerint az új üzemeltető, a Liv Hospital Group azt ígérte: „a meglévő és az érkező know-how, valamint a tervezett invesztíció segítségével nemcsak a magyar piac-, de a régió piacvezetőjévé és egész Európa meghatározó magánkórházává fejlesztik az intézményt. Akkorra a kórház már évek óta folyamatos tőkevesztésben volt. A Portfólió beszámolt arról is, hogy „2018 és 2022 között a Duna Medical Center bár nagyra nőtt, összesen egészen brutális (szektortársaihoz képest kiugró), 4,4 milliárd forintnyi üzemi veszteséget termelt. A társaság éves beszámolójához kapcsolódó független könyvvizsgálói jelentés arra figyelmeztetett, hogy a társaság saját tőkéje a jegyzett tőke -190,28 százaléka, és a cég tőkevesztése folyamatos.”

A kereslet csökkenése nemcsak a Duna Medicalt, de az egész szektort feszíti. Ugyan a magán egészségügyi szektorban tavaly mintegy 600 milliárdot költöttek el az állami ellátásból kiszoruló páciensek, de az is érezhetővé vált, hogy a lakosság inkább elhalasztja a nagyobb beavatkozások fizetős igénybevételét. Azt pedig Karli Péter, a Heal Partners elemzője jelezte a Portfóliónak írt elemzésében, hogy már a KSH adatai is a vártnál drasztikusabb visszaesést mutatnak ezen a piacon. A háztartások közvetlen költései reálértéken csökkentek, amire legutóbb 2015-ben volt példa. Mindez a 17,6 százalékos infláció mellett reálértéken drámai visszaesést jelent. Az önkéntes finanszírozási formák (egészségbiztosítások, pénztárak) ugyan növekedtek, de nem tudták ellensúlyozni a lakosság zsebből fizetett kiadásainak zsugorodását, így összességében 15 százalék feletti reálértékű visszaesést látunk a magánköltésekben. A jelek szerint a páciensek egy jelentős része halasztja a magánellátást, vagy visszatér az állami rendszerbe, ha csökken a rendelkezésre álló jövedelme – írta az elemző.