Két magángyűjtemény, két felfedezés: Velázquez-festmény és Manet-rajz került elő

A Los Angeles-i Getty Museum megszerezte Diego Velázquez sokáig elveszettnek hitt Olivares-portréját. Egy észak-olaszországi magángyűjteményben pedig olyan gyermekábrázolásra figyeltek fel, amelyet a kutatók Édouard Manet rajzának tartanak. Az egyik művet évszázadokon át egy metszet őrizte meg az emlékezetben, a másikról volt ugyan feljegyzés, de a szakirodalom nem ismerte.