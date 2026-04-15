„Minden fiatal lélek számít” – Manipulált műemberek mérgezik az egészséges önértékelést

„Nagy az orrom, keskeny a szám, csálé az orrom, a mellem kicsi, a fenekem meg nagy, kövér vagyok!” Ismerős mondatok ezek? Aki ezeket mondja, annak valóban ennyire nagy vagy kicsi vagy csálé? Vagy csak ő gondolja torznak egyes testrészeit és próbálja minden valós és virtuális eszközzel korrigálni a természet adta vonásait? A testképzavar (testdiszmorfia) az utóbbi években egyre elharapózóbb mentális eredetű betegség. Aki ebben szenved, minden valós ok nélkül azt gondolja, hogy a teste, illetve valamely testrésze hibás, ezáltal visszataszító, amit mindenki észrevesz. Bereczkiné Molnár Éva pedagógus, tréner rendhagyó osztályfőnöki órákon gondolatébresztő beszélgetéseket folytat a kóros szépségideálok befolyásának leginkább kitett fiatalokkal. Célja egy olyan pozitív irányú változás kibontakoztatása, amely segíti őket a természetes szépség elfogadásában és az egészséges önértékelés kialakításában.