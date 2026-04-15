„Ez a település többet érdemel” – Lemondott Lovasberény fideszes polgármestere

2026-04-15 16:39:00 CEST

A Fejér megyei község vezetője második ciklusát tölti, de most úgy látja, már nem tud olyan hatékonysággal hasznára lenni az itt élőknek, mint amennyire szeretné.

Südi Mihály Lovasberény hét éve hivatalában lévő polgármestere a vasárnapi választásokat követően lemondott, és a hír közösségi oldalán jelentette be – írja az fmc.hu Fejér megyei portál. A Fidesz-KDNP színeiben 2019 októbere után 2024 júniusában – egyetlen jelöltként – újraválasztott politikus szerint megtiszteltetés volt a településért, az ott élőkért dolgozni, de szerinte „a község lakóinak egy más típusú településvezetőre van szüksége, olyanra, aki jobban alkalmazkodik az új lakossági elvárásokhoz, az új kommunikációs szokásokhoz és jobban kezel bizonyos helyzeteket”.

A bizonyos helyzeteket ugyan nem részletezte a helyi politikus, de döntésének okaira kitért. – Alapos önértékelést követően rájöttem arra, hogy már nem tudok olyan hatékonysággal a hasznára lenni Lovasberénynek, mint amennyire szeretnék. Az első beiktatásomon megfogadtam, hogy ha ez a helyzet előállna, azonnal meghozom a szükséges döntést. Nem akarok túlélésre játszani, ez a település többet érdemel – fogalmazott a polgármester, aki szerint volt egy harmadik, személyes indok is, de azt nem részletezi.

– Südi Mihály 2026. április 30-ig tölti be a polgármesteri tisztséget, az írásos lemondását 2026. április 14-én adja be a képviselő-testület részére – emelte ki a portál, hozzátéve, hogy a település távozó vezetője leszögezte, hogy döntése nincs összefüggésben az országgyűlési választásokkal, a lemondás szándékát már jóval korábban közölte Törő Gáborral eddigi kormánypárti országgyűlési képviselővel, és a vasárnap megválasztott tiszás Borics Mihállyal is. Lovasberény nyolc évvel ezelőtt került az érdeklődés középpontjába, amikor az ottani egykori kormányüdülő többszöri tranzakció után Pintér Sándor belügyminiszter egyik volt cégéhez került.