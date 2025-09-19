Álnéven bujkált - Hét év után került elő a csaló

Hét év körözés után került rendőrkézre az a csaló, aki korábban 240 millió forinttal károsította meg üzletfeleit; mint kiderült a férfi egy egyházi intézményben bujkált álnéven - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szombaton a rendőrség honlapján.