Tévedéseken alapul Fülöp Attila államtitkár cáfolata

gyermekvédelem;Belügyminisztérium;egyházi intézmény;Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság;Fülöp Attila;

2025-09-19 17:00:00 CEST

Péntek reggel megjelent cikkünkre reagált, amelyben azt írtuk, szabadulna a felelősségtől az Orbán-kormány, egyházakhoz kerülhetnek a magyarországi gyermekvédelmi intézmények. Információink szerint ennek előkészítéseként jövő keddre behívatták a központok igazgatóit.

Újabb, értesüléseinket megerősítő reakciók érkeztek lapunkhoz mai cikkünkkel kapcsolatban. Azt írtuk, a még állami fenntartású intézményeket egyházi fenntartóknak tervezi átadni az állam, és ennek előkészítése zajlik éppen. A folyamat része, hogy a gyermekvédelmi központok vezetőivel találkoznak a rendszer irányítói. A lapunkat tájékoztató szakemberek egymástól függetlenek, az ország különböző területein, a gyermekvédelemben dolgoznak.

Cikkünk megjelenése után nemcsak további, értesülésünket megerősítő információt kaptunk, még a kommentelők közül is többen írták: minden szó igaz, az átadás évek óta folyamatos.

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Facebook-oldalán viszont újabb orbitális hazugságnak minősítette írásunkat, de cáfolata számos helyen nem a teljes igazságot bontja ki.

Azt mondta, cikkünkben azt írtuk, a minisztérium berendelte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetőit.

Csakhogy a Népszava nem ezt írta, hanem azt, hogy az állami fenntartású gyermekvédelmi központok igazgatóit hívták be.

Fülöp Attila azt állítja, nem rendelt be senkit a Belügyminisztérium, nincsen lista és nem szabadul meg semmitől.

Ám a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság – amely a Belügyminisztérium irányítása alá tartozik azt írta, a „megbeszélésre a Főigazgatóság épületében kerül sor, az előzetesen megjelölt időpontban”.

Az államtitkár beszélt arról is, nehezen értjük meg, hogy vége van annak korszaknak, ami a kommunizmusban létezett, hogy minden szociális és gyermekvédelmi intézmény az államhoz tartozott. Ma az egyházak, a civilek az önkormányzatok és még az állam is fenntart ilyeneket.

Fülöp Attila tehát ide keverte a szociális intézményeket, pedig cikkünkben csak a gyermekvédelmi szakellátásról volt szó, így Fülöp Attila állítása nem igaz.

Ezek között ugyanis egyik sincs önkormányzati fenntartásban. Azért nincs, mert a Fidesz-kormány központosította azokat, és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság irányítása alá rendelte. Jelentős részben vannak még egyházi fenntartású intézmények is, és csak néhány civil, amelyek inkább ideiglenes elhelyezést biztosítanak. A nevelőszülői hálózatnál még tovább szűkül a kör, az engedélyesek 91 százaléka egyházi jogállású szervezethez került, és a civil fenntartók egy része is egyházi kötődésű. A kapacitásokat tekintve még egyoldalúbb a kép: a nevelőszülői férőhelyek 98,4 százaléka egyházi fenntartású, vagy egyházi kötődésű civil szervezethez tartozik. Az állam kivonult a területről, és önkormányzatoknak sem jut szerep.